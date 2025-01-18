В Петербурге спасатели сняли с льдины застрявшего на Неве кота
Спасение кота со льдины в Петербурге. Обложка © vk.com/gkuspbpss
Спасательная команда из Санкт-Петербурга выручила кота, застрявшего на льдине в районе Малой Невы на Васильевском острове. Животное оказалось домашним, его хозяйка уже нашлась, сообщили в поисково-спасательной службе.
«Шестнадцатого января в Василеостровском районе, на акватории Малой Невы, по вызову очевидца бригада СПС №8 пришла на помощь коту, который не мог добраться до берега самостоятельно. Его сняли с льдины, обогрели и накормили», — отмечено на странице государственного учреждения в социальной сети «ВКонтакте».
Спасение кота с льдины в Петербурге. Видео © vk.com/gkuspbpss
Кот был не в восторге от идущего к нему спасателя и сначала попытался убежать по льду. Ночь животное провело в спасательной части в Петропавловской крепости, на следующий день его нашла владелица.
«Сегодня утром хозяйка беглеца была найдена! Женщина несколько дней искала своего питомца, наткнулась на новость о спасении кота и узнала его. Пушистый вернулся домой, и мы надеемся, что больше он не будет убегать и кататься на льдинах», — сообщили спасатели.
Ранее в парке «Зарядье» в Москве был спасен кот, застрявший на дереве на три дня. Его несколько раз пытались снять, но он лишь карабкался выше.