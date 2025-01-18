В Петербурге спасатели сняли с льдины застрявшего на Неве кота

Спасательная команда из Санкт-Петербурга выручила кота, застрявшего на льдине в районе Малой Невы на Васильевском острове. Животное оказалось домашним, его хозяйка уже нашлась, сообщили в поисково-спасательной службе.

«Шестнадцатого января в Василеостровском районе, на акватории Малой Невы, по вызову очевидца бригада СПС №8 пришла на помощь коту, который не мог добраться до берега самостоятельно. Его сняли с льдины, обогрели и накормили», — отмечено на странице государственного учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

Спасение кота с льдины в Петербурге. Видео © vk.com/gkuspbpss

Кот был не в восторге от идущего к нему спасателя и сначала попытался убежать по льду. Ночь животное провело в спасательной части в Петропавловской крепости, на следующий день его нашла владелица.

«Сегодня утром хозяйка беглеца была найдена! Женщина несколько дней искала своего питомца, наткнулась на новость о спасении кота и узнала его. Пушистый вернулся домой, и мы надеемся, что больше он не будет убегать и кататься на льдинах», — сообщили спасатели.