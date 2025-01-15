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15 января, 15:33

В Москве спасли беременную собаку, застрявшую под ванной

В Москве спасатели помогли беременной собаке, которая застряла под ванной и не смогла самостоятельно выбраться. Деталями происшествия поделился источник 360.ru.

Звонок в диспетчерскую службу поступил утром 15 января. Животное оказалось в плену в квартире дома №11 на Клязьминской улице. Собака залезла под ванную и застряла. Прибывшие на вызов сотрудники МЧС помогли четвероногой выбраться наружу. Сообщается, что будущая «мама» не пострадала.

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Ранее Life.ru рассказывал об ещё одной спасённой собаке. Москвичка достала из мусорки перебинтованного, умирающего йорка и забрала к себе домой. В квартире у животного улучшилось настроение, и оно даже поело. Несмотря на то, что собачка оказалась старой, её приняли в приют, где будут искать новых хозяев.

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Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Алёна Зиновьева
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