В Москве спасли беременную собаку, застрявшую под ванной

Звонок в диспетчерскую службу поступил утром 15 января. Животное оказалось в плену в квартире дома №11 на Клязьминской улице. Собака залезла под ванную и застряла. Прибывшие на вызов сотрудники МЧС помогли четвероногой выбраться наружу. Сообщается, что будущая «мама» не пострадала.

Ранее Life.ru рассказывал об ещё одной спасённой собаке. Москвичка достала из мусорки перебинтованного, умирающего йорка и забрала к себе домой. В квартире у животного улучшилось настроение, и оно даже поело. Несмотря на то, что собачка оказалась старой, её приняли в приют, где будут искать новых хозяев.