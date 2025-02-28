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Регион
28 февраля, 08:45

Льдина с сотнями рыбаков пустилась в дрейф по Охотскому морю. Видео с дрона

Отколовшаяся льдина с 200 рыбаками дрейфует в Охотском море у берегов Сахалина

Льдина с 200 рыбаками откололась и дрейфует в Охотском море у берегов Сахалина. Сотрудники МЧС развернули спасательную операцию.

Отколовшаяся льдина с 200 рыбаками дрейфует в Охотском море у берегов Сахалина. Видео © Телеграм / ЧП САХАЛИН

«Сотрудники МЧС России спасают рыбаков в Сахалинской области. В Охотском море на льдине, по предварительной информации, 200 человек», — рассказали в МЧС.

На месте работают 11 спасателей и 6 единиц техники МЧС России, в том числе судно на воздушной подушке «Хивус». Вертолёт Ми-8 готовы вылететь на подмогу в случае необходимости. Рыбаков предупредили об опасности с помощью ракетницы. Часть рыбаков смогла выбрать на берег самостоятельно на снегоходах и санях.

МЧС России эвакуировало всех 139 рыбаков с дрейфующей льдины в Охотском море
МЧС России эвакуировало всех 139 рыбаков с дрейфующей льдины в Охотском море

Всего неделей ранее сообщал Life.ru, что около 300 рыбаков оказались в ловушке, когда от села Мальки до устья реки Долинка образовалась трещина длиной в 10 метров. Некоторым удалось покинуть льдину самостоятельно, за остальными спасатели отправили специальную технику.

Обложка ©

Телеграм / ЧП САХАЛИН

Андрей Бражников
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