Льдина с сотнями рыбаков пустилась в дрейф по Охотскому морю. Видео с дрона

Льдина с 200 рыбаками откололась и дрейфует в Охотском море у берегов Сахалина. Сотрудники МЧС развернули спасательную операцию.

Отколовшаяся льдина с 200 рыбаками дрейфует в Охотском море у берегов Сахалина. Видео © Телеграм / ЧП САХАЛИН

«Сотрудники МЧС России спасают рыбаков в Сахалинской области. В Охотском море на льдине, по предварительной информации, 200 человек», — рассказали в МЧС.

На месте работают 11 спасателей и 6 единиц техники МЧС России, в том числе судно на воздушной подушке «Хивус». Вертолёт Ми-8 готовы вылететь на подмогу в случае необходимости. Рыбаков предупредили об опасности с помощью ракетницы. Часть рыбаков смогла выбрать на берег самостоятельно на снегоходах и санях.