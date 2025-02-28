МЧС сообщило о спасении 374 рыбаков со льдины у сахалинских берегов
В Сахалинской области успешно завершилась спасательная операция по эвакуации 374 застрявших на льдине в Охотском море рыбаков. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.
Кадры спасения рыбаков со льдины в Охотском море. Видео © МЧС России
«Спасательная операция на Сахалине завершена успешно. Обследовано всё ледовое поле и побережье. Все люди доставлены на берег. Всего спасено 374 человека», — говорится в публикации.
Напоминаем, что льдина с рыбаками начала дрейфовала по Охотскому морю. Инцидент произошёл в окрестностях села Лесное, расположенного в Корсаковском городском округе на Сахалине. Некоторым из пострадавших удалось добраться до берега на снегоходах. Однако часть рыбаков, оказавшихся на льдине, отказывались её покинуть даже ночью, боясь оставить свои уловы.
Ранее Life.ru сообщал, как на Байкале провалился под лёд автомобиль с туристами. В авто находился мужчина и трое несовершеннолетних. К счастью, трагического исхода удалось избежать благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС, стремительно прибывших на место, чтобы помочь.
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