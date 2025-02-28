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28 февраля, 13:32

МЧС сообщило о спасении 374 рыбаков со льдины у сахалинских берегов

В Сахалинской области успешно завершилась спасательная операция по эвакуации 374 застрявших на льдине в Охотском море рыбаков. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Кадры спасения рыбаков со льдины в Охотском море. Видео © МЧС России

«Спасательная операция на Сахалине завершена успешно. Обследовано всё ледовое поле и побережье. Все люди доставлены на берег. Всего спасено 374 человека», — говорится в публикации.

Напоминаем, что льдина с рыбаками начала дрейфовала по Охотскому морю. Инцидент произошёл в окрестностях села Лесное, расположенного в Корсаковском городском округе на Сахалине. Некоторым из пострадавших удалось добраться до берега на снегоходах. Однако часть рыбаков, оказавшихся на льдине, отказывались её покинуть даже ночью, боясь оставить свои уловы.

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Ранее Life.ru сообщал, как на Байкале провалился под лёд автомобиль с туристами. В авто находился мужчина и трое несовершеннолетних. К счастью, трагического исхода удалось избежать благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС, стремительно прибывших на место, чтобы помочь.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / alleks19760526

Юрий Лысенко
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