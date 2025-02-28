МЧС сообщило о спасении 374 рыбаков со льдины у сахалинских берегов

В Сахалинской области успешно завершилась спасательная операция по эвакуации 374 застрявших на льдине в Охотском море рыбаков. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Кадры спасения рыбаков со льдины в Охотском море. Видео © МЧС России

«Спасательная операция на Сахалине завершена успешно. Обследовано всё ледовое поле и побережье. Все люди доставлены на берег. Всего спасено 374 человека», — говорится в публикации.