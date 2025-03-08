Двое взрослых и двое детей провалились под лёд в Химках
В подмосковных Химках произошёл инцидент, в результате которого четверо человек, среди которых двое детей, оказались подо льдом. Как сообщает SHOT, они вышли на лёд городского пляжа, несмотря на положительную температуру воздуха, и вблизи берега внезапно провалились в воду. В настоящее время к месту происшествия направляются экстренные службы, включая спасательный катер.
Двое взрослых и двое детей провалились под лёд в Химках. Видео © Telegram / SHOT
Ранее в Санкт-Петербурге 25-летний парень пришёл на Синопскую набережную, чтобы покормить уток. Молодой человек спустился по ступенькам к Неве, но поскользнулся и утонул в реке. Его тело проплыло 40 метров по течению.
Telegram / SHOT