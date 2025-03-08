Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 марта, 11:39

Двое взрослых и двое детей провалились под лёд в Химках

В подмосковных Химках произошёл инцидент, в результате которого четверо человек, среди которых двое детей, оказались подо льдом. Как сообщает SHOT, они вышли на лёд городского пляжа, несмотря на положительную температуру воздуха, и вблизи берега внезапно провалились в воду. В настоящее время к месту происшествия направляются экстренные службы, включая спасательный катер.

Двое взрослых и двое детей провалились под лёд в Химках. Видео © Telegram / SHOT

Ранее в Санкт-Петербурге 25-летний парень пришёл на Синопскую набережную, чтобы покормить уток. Молодой человек спустился по ступенькам к Неве, но поскользнулся и утонул в реке. Его тело проплыло 40 метров по течению.

Под Барнаулом 8-летний ребёнок утонул, провалившись в полынью
Под Барнаулом 8-летний ребёнок утонул, провалившись в полынью
Обложка ©

Telegram / SHOT

Оксана Попова
  • Новости
  • Только на Life
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar