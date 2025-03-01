Под Барнаулом 8-летний ребёнок утонул, провалившись в полынью

В посёлке Борзовая Заимка под Барнаулом ребёнок утонул в реке. Об этом докладывает МЧС России.

Сообщается, что дети оказались на реке Барнаулка, в результате этого один ребёнок провалился в полынью. Пропавшему малышу было всего 8 лет. Вместе с ним на реке были родители. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщил региональный СК.

Вскоре МЧС Алтайского края сообщило, что тело пропавшего мальчика обнаружено в 30 метрах от места ухода под воду при пилении льда.