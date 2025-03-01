Под Барнаулом 8-летний ребёнок утонул, провалившись в полынью
Поиски пропавшего ребёнка. Обложка © Telegram / МЧС Алтайского края
В посёлке Борзовая Заимка под Барнаулом ребёнок утонул в реке. Об этом докладывает МЧС России.
Сообщается, что дети оказались на реке Барнаулка, в результате этого один ребёнок провалился в полынью. Пропавшему малышу было всего 8 лет. Вместе с ним на реке были родители. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщил региональный СК.
Вскоре МЧС Алтайского края сообщило, что тело пропавшего мальчика обнаружено в 30 метрах от места ухода под воду при пилении льда.
Ранее в Санкт-Петербурге 25-летний парень пришёл на Синопскую набережную, чтобы покормить уток. Молодой человек спустился по ступенькам к Неве, но поскользнулся и утонул в реке. Его тело проплыло 40 метров по течению.