Попытка петербуржца покормить уток в Неве закончилась его гибелью
78.ru: В Санкт-Петербурге парень хотел покормить уток, но упал в Неву и утонул
В Санкт-Петербурге 25-летний парень пришёл на Синопскую набережную, чтобы покормить уток. Молодой человек спустился по ступенькам к Неве, но поскользнулся и утонул в реке. Об этом сообщает 78.ru.
Парня спасти не удалось. Фото © 78.ru
Тело юноши из Республики Тыва пришлось поднимать со дна водолазам. Чтобы найти молодого человека, им потребовалось сделать несколько спусков. Сначала на поверхность всплыла лишь его курта с документами. По данным телеграм-канала Mash на Мойке, тело парня проплыло около 40 метров по течению, а потом ушло под воду.
Тело со дна поднимали водолазы. Фото © 78.ru
Ранее в Башкирии нашли тело пропавшего подводного охотника спустя три дня поисков. Местный житель ушёл на подводную охоту в карьер рядом с деревней Иштуганово и не вернулся. По предварительной версии, мужчина утонул.
Life.ru / Kandinsky 3.1