Попытка петербуржца покормить уток в Неве закончилась его гибелью

В Санкт-Петербурге 25-летний парень пришёл на Синопскую набережную, чтобы покормить уток. Молодой человек спустился по ступенькам к Неве, но поскользнулся и утонул в реке. Об этом сообщает 78.ru.

Парня спасти не удалось. Фото © 78.ru

Тело юноши из Республики Тыва пришлось поднимать со дна водолазам. Чтобы найти молодого человека, им потребовалось сделать несколько спусков. Сначала на поверхность всплыла лишь его курта с документами. По данным телеграм-канала Mash на Мойке, тело парня проплыло около 40 метров по течению, а потом ушло под воду.

Тело со дна поднимали водолазы. Фото © 78.ru