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17 февраля, 14:45

Попытка петербуржца покормить уток в Неве закончилась его гибелью

78.ru: В Санкт-Петербурге парень хотел покормить уток, но упал в Неву и утонул

В Санкт-Петербурге 25-летний парень пришёл на Синопскую набережную, чтобы покормить уток. Молодой человек спустился по ступенькам к Неве, но поскользнулся и утонул в реке. Об этом сообщает 78.ru.

Парня спасти не удалось. Фото © 78.ru

Парня спасти не удалось. Фото © 78.ru

Тело юноши из Республики Тыва пришлось поднимать со дна водолазам. Чтобы найти молодого человека, им потребовалось сделать несколько спусков. Сначала на поверхность всплыла лишь его курта с документами. По данным телеграм-канала Mash на Мойке, тело парня проплыло около 40 метров по течению, а потом ушло под воду.

Тело со дна поднимали водолазы. Фото © 78.ru

Тело со дна поднимали водолазы. Фото © 78.ru

В Калининградской области два человека провалились под лёд и утонули
В Калининградской области два человека провалились под лёд и утонули

Ранее в Башкирии нашли тело пропавшего подводного охотника спустя три дня поисков. Местный житель ушёл на подводную охоту в карьер рядом с деревней Иштуганово и не вернулся. По предварительной версии, мужчина утонул.

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Life.ru / Kandinsky 3.1

Алена Пенчугина
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