Тело пропавшего подводного охотника нашли в Башкирии спустя три дня поисков

Тело мужчины нашли в реке Белой в Мелеузовском районе Республики Башкортостан. Местный житель ушёл на подводную охоту в карьер рядом с деревней Иштуганово и не вернулся. Пропажу заметили ещё 14 февраля. Сотрудники экстренных служб провели водолазные работы и нашли погибшего, сообщает региональное МЧС.

На месте трагедии работают экстренные службы. Обложка © Telegram / МЧС Башкортостан

«Спасатели МЧС России и Госкомитета РБ по ЧС в ходе совместных водолазных работ обнаружили погибшего мужчину в 300 метрах выше по течению от места погружения и извлекли его из воды», — говорится в сообщении.

Тело 42-летнего мужчины уже подняли на берег. Всего за три дня было обследовано свыше двух тысяч квадратных метров дна водоёма и 15 километров береговой линии, сообщили в Госкомитете РБ по ЧС. По предварительной версии, мужчина утонул.