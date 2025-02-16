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16 февраля, 06:53

Разлагающееся тело мужчины обнаружено в подвале дома в Петербурге

В одном из подвалов Санкт-Петербурга обнаружено тело мужчины. ЧП произошло в минувшую субботу, 15 февраля, в доме на улице Бабушкина в Невском районе Северной столицы. В экстренные службы обратились местные жители.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», граждане сообщили о неприятном запахе, который шёл из подвала дома. Прибывшие на вызов полицейские обнаружили труп мужчины. Личность умершего оперативно установить не удалось, однако на вид ему примерно 50 лет. Тело отправили в морг для установления причин смерти.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге за сутки при загадочных обстоятельствах умерли три пары. А в Казани тела четырёх студентов без признаков жизни обнаружили в съёмной квартире.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Fer Gregory

Борис Эльфанд
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