Три пары умерли в Петербурге за сутки при загадочных обстоятельствах

Две пожилые пары и одну молодую обнаружили мёртвыми в течение суток в двух районах Санкт-Петербурга. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

Накануне днём в полицию пришла обеспокоенная женщина, сообщившая, что её отец внезапно перестал отвечать на звонки и сообщения. По месту его жительства на улице Тимуровской был направлен сотрудник. В квартире он обнаружил тела 69-летнего мужчины и 71-летней женщины. Никаких признаков насильственной смерти найдено не было. Причину смерти предстоит выяснить медицинской экспертизе.

К вечеру уже другая петербурженка сообщила в полицию, что нашла мёртвым своего отца и его сожительницу в квартире на улице Лермонтова. Трупы 65-летнего мужчины и 59-летней женщины направили в морг. Также на месте происшествия следователи нашли и изъяли бутылку с остатками жидкости.

А тем же вечером в съёмной квартире в доме 39/2 по улице Бабушкина нашли мёртвой ещё одну пару. Тела 19-летней девушки и ей 22-летнего парня направили в морг для установления причины гибели. Она может крыться в странной находке из квартиры – двух полиэтиленовых пакетах с остатками белого порошкообразного вещества.