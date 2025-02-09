Пропавший неделю назад россиянин найден мёртвым на дне каньона в Абхазии
МЧС: В Абхазии спасатели нашли тело россиянина, который пропал неделю назад
В Абхазии спасатели обнаружили тело россиянина, который пропал около недели назад, его поиски велись с 31 января, сообщается на сайте МЧС республики. По предварительной информации, Алексей Берестнев сорвался со скалы во время туристической прогулки.
«Тело жителя Тюменской области А. Берестнева обнаружено сегодня утром в районе 35 километра Рицинского ущелья. По предварительной версии, погибший мог сорваться со скалы. Поиски россиянина велись сотрудниками МЧС Абхазии и Рицинского национального реликтового парка с 31 января», — отмечается в тексте. Сейчас поисковики занимаются подъёмом тела туриста из каньона.
Как сообщалось, в Абхазии в горах пропал 39-летний гражданин России Алексей Берестенев, спасатели обнаружили его лагерь в окрестностях озера Рица. Как удалось установить, мужчина поставил палатку, после чего ночью зашёл к сотрудникам администрации нацзаповедника за сигаретами. Однако наутро россиянин не появился, и на всякий случай его пошли проведать. На месте стоянки нашли его палатку, вещи и документы, затем начались поиски.