Пропавший неделю назад россиянин найден мёртвым на дне каньона в Абхазии

В Абхазии спасатели обнаружили тело россиянина, который пропал около недели назад, его поиски велись с 31 января, сообщается на сайте МЧС республики. По предварительной информации, Алексей Берестнев сорвался со скалы во время туристической прогулки.

«Тело жителя Тюменской области А. Берестнева обнаружено сегодня утром в районе 35 километра Рицинского ущелья. По предварительной версии, погибший мог сорваться со скалы. Поиски россиянина велись сотрудниками МЧС Абхазии и Рицинского национального реликтового парка с 31 января», — отмечается в тексте. Сейчас поисковики занимаются подъёмом тела туриста из каньона.