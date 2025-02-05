В горах Абхазии спасатели обнаружили лагерь пропавшего туриста из России

В ведомстве уточнили, что сигнал о пропаже россиянина поступил в 04:30 по московскому времени. Руководитель Рицинского национального парка Адамур Багателия пояснил в беседе с ТАСС, что мужчину видели поздней ночью. Берестнев разбил лагерь в окрестностях озера, после чего ночью зашёл к сотрудникам администрации за сигаретами. Однако наутро россиянин не появился, и на всякий случай его пошли проведать. На месте стоянки мужчины не оказалось, хотя все его вещи были на месте, как и документы также не пропали. По словам руководителя парка, у Берестенева был «потерянный вид».