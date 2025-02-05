В горах Абхазии спасатели обнаружили лагерь пропавшего туриста из России
МЧС: В Абхазии спасатели нашли брошенный лагерь с вещами пропавшего россиянина
В Абхазии в горах пропал гражданин России Алексей Берестенев, спасатели обнаружили его лагерь. В окрестностях озера Рица продолжается поисково-спасательная операция, сообщили в пресс-службе МЧС республики.
«В окрестностях озера Рица ведутся поиски гражданина РФ Алексея Сергеевича Берестнева, 1986 года рождения, жителя Тюменской области», — указано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что сигнал о пропаже россиянина поступил в 04:30 по московскому времени. Руководитель Рицинского национального парка Адамур Багателия пояснил в беседе с ТАСС, что мужчину видели поздней ночью. Берестнев разбил лагерь в окрестностях озера, после чего ночью зашёл к сотрудникам администрации за сигаретами. Однако наутро россиянин не появился, и на всякий случай его пошли проведать. На месте стоянки мужчины не оказалось, хотя все его вещи были на месте, как и документы также не пропали. По словам руководителя парка, у Берестенева был «потерянный вид».
Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния подчеркнул, что пока поиски не дали никаких результатов. В поисковой операции участвуют 15 сотрудников МЧС.
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ИТАР-ТАСС / Виктор Клюшкин