«Перевернулся 23 раза»: Пропавший в Атлантике Фёдор Конюхов вышел на связь

Путешественник Фёдор Конюхов вышел на связь после шторма в Южной Атлантике. Сообщение от него опубликовал на своей странице «Вконтакте» его сын Оскар Конюхов.

«Я жив, лодка выдержала. Волны большие. Они разрушительные. Я ещё не могу выйти на палубу и посмотреть какие разрушения на лодке. За эти сутки где-то 15 раз перевернулся через борт и 8 раз через нос. Даже я сколько видел, но, когда лодка лежит перевернутая несколько секунд до прихода другой волны, это страшно», — сообщил Конюхов-старший.

Он подчеркнул, что океан стал успокаиваться. Ветроуказатель был снесён, поэтому в данный момент невозможно установить направление ветра. Координаты, где в настоящее время находится Конюхов: 45°22' южной широты и 011°47' восточной долготы.