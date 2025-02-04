«Перевернулся 23 раза»: Пропавший в Атлантике Фёдор Конюхов вышел на связь
Фёдор Конюхов вышел на связь после 9-бального шторма в Южной Атлантике
Путешественник Фёдор Конюхов вышел на связь после шторма в Южной Атлантике. Сообщение от него опубликовал на своей странице «Вконтакте» его сын Оскар Конюхов.
«Я жив, лодка выдержала. Волны большие. Они разрушительные. Я ещё не могу выйти на палубу и посмотреть какие разрушения на лодке. За эти сутки где-то 15 раз перевернулся через борт и 8 раз через нос. Даже я сколько видел, но, когда лодка лежит перевернутая несколько секунд до прихода другой волны, это страшно», — сообщил Конюхов-старший.
Он подчеркнул, что океан стал успокаиваться. Ветроуказатель был снесён, поэтому в данный момент невозможно установить направление ветра. Координаты, где в настоящее время находится Конюхов: 45°22' южной широты и 011°47' восточной долготы.
Напомним, 5 декабря 2024 года Фёдор Конюхов начал своё 200-дневное одиночное плавание на вёсельной лодке «Акрос». Он отправился в Австралию, преодолевая Атлантический и Индийский океаны. На его пути находятся «ревущие сороковые и неистовые пятидесятые широты» Южного океана, известные суровыми условиями и сильными ветрами. До него никто не осмеливался пройти этот маршрут на вёслах. Ранее сообщалось, что в ночь на 4 февраля лодка путешественника попала в сильный шторм.
Фёдор Конюхов. Обложка © VK / Оскар Конюхов