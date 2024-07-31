Три недели на льдине: Фёдор Конюхов установил новый мировой рекорд

Знаменитый российский путешественник поднялся на борт ледокола "50 лет Победы" после того, как завершил работу на одиночной полярной станции в районе Северного полюса, которая является первой такой в мире. Как сообщили представители Международного центра путешествий Конюхова, он провёл на льдине почти три недели и установил новый мировой рекорд.

В центре сообщили, что путешественник всего провёл на дрейфующей льдине 20 дней 22 часа и 45 минут. За это время она прошла 239 километров, а максимальное удаление от точки географического Северного полюса составляло 113,66 километра.

"Таким образом, Фёдор Конюхов установил мировой рекорд нахождения на одиночной исследовательской полярной станции в районе Северного полюса по продолжительности и пройденному расстоянию", — рассказали специалисты.