Три недели на льдине: Фёдор Конюхов установил новый мировой рекорд
Конюхов пробыл почти 21 день на льдине у Северного полюса и установил рекорд
Знаменитый российский путешественник Фёдор Конюхов. Обложка © Telegram / Фёдор Конюхов
Знаменитый российский путешественник поднялся на борт ледокола "50 лет Победы" после того, как завершил работу на одиночной полярной станции в районе Северного полюса, которая является первой такой в мире. Как сообщили представители Международного центра путешествий Конюхова, он провёл на льдине почти три недели и установил новый мировой рекорд.
В центре сообщили, что путешественник всего провёл на дрейфующей льдине 20 дней 22 часа и 45 минут. За это время она прошла 239 километров, а максимальное удаление от точки географического Северного полюса составляло 113,66 километра.
"Таким образом, Фёдор Конюхов установил мировой рекорд нахождения на одиночной исследовательской полярной станции в районе Северного полюса по продолжительности и пройденному расстоянию", — рассказали специалисты.
Неделю назад Life.ru писал, что путешественник провёл 14 дней на одиночной полярной станции в Северном Ледовитом океане. В пресс-службе Международного центра путешествий Конюхова тогда сообщили, что таким образом он побил свой собственный рекорд, поставленный три года назад.