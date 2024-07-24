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24 июля, 20:46

Путешественник Фёдор Конюхов поставил новый рекорд

Фёдор Конюхов провёл две недели на одиночной полярной станции, побив свой рекорд

Знаменитый российский путешественник Фёдор Конюхов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fedorkonyukhov

Знаменитый российский путешественник Фёдор Конюхов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fedorkonyukhov

Знаменитый российский путешественник Фёдор Конюхов провёл 14 дней на одиночной полярной станции в Северном Ледовитом океане. Как сообщили в пресс-службе Международного центра путешествий Конюхова, таким образом он побил свой собственный рекорд, поставленный три года назад.

"Фёдор Конюхов побил собственный рекорд пребывания на первой в мире одиночной исследовательской полярной станции от 2021 года. Тогда дрейф составил 249 часов и 25 минут, или 10 дней. За время дрейфа Фёдор Конюхов прошёл более 175 км, разделив маршрут между западным и восточным полушариями", — рассказали в организации, подчеркнув, что в этот раз он провёл на станции две недели.

Там также уточнили, что погодные условия в это время года в том регионе были хмурыми с густыми туманами и различными осадками. Солнце, по словам специалистов, буквально два раза выглянуло из-за облаков.

Помимо этого в центре путешествий отметили, что у Конюхова хорошее самочувствие, а сам он дважды в сутки выходит на связь с ледоколом "50 лет Победы". Сообщается, что в Северном Ледовитом океане путешественник продолжает научную программу Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН, первой задачей которой является исследование сплошных ледяных полей на предмет деформации.

"Вторая задача — регистрация сигналов от землетрясений в непосредственной близости от тектонических структур в земной коре, вдоль подводного хребта Гаккеля, где происходит большое количество землетрясений", — говорится в сообщении.

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Ранее Life.ru писал, что Фёдор Конюхов совершил взлёт на паралёте со льдины в Северном Ледовитом океане. Компанию ему составил пилот Игорь Потапкин.

Алексей Соловьёв
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