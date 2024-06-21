Легендарный Фёдор Конюхов объяснил, почему никогда не подаст руку Овечкину

Российский путешественник Фёдор Конюхов обрушился с неожиданной критикой на знаменитого хоккеиста, нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, заявив, что не подаст ему руку, и предрёк, что форвард не побьёт рекорд канадца Уэйна Гретцки. Причиной стал тот факт, что Овечкин выступает в США и, по мнению Конюхова, "думает не о России".

"Я к нему плохо отношусь. И руки бы я Овечкину не подал", — приводит его слова "Матч ТВ".

По словам Конюхова, который совершил пять кругосветных плаваний и 17 раз пересёк Атлантику, Овечкин должен прославлять свою Родину и играть у нас, в России. Только в том случае, если он вернётся в КХЛ и будет радовать наших болельщиков, хоккеиста можно будет назвать патриотом, отметил путешественник.