ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 июня, 16:20
3750

Легендарный Фёдор Конюхов объяснил, почему никогда не подаст руку Овечкину

Путешественник Конюхов заявил, что не уважает Овечкина, и призвал его вернуться в КХЛ

Обложка © ТАСС / Елена Афонина, Сергей Фадеичев

Обложка © ТАСС / Елена Афонина, Сергей Фадеичев

Российский путешественник Фёдор Конюхов обрушился с неожиданной критикой на знаменитого хоккеиста, нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, заявив, что не подаст ему руку, и предрёк, что форвард не побьёт рекорд канадца Уэйна Гретцки. Причиной стал тот факт, что Овечкин выступает в США и, по мнению Конюхова, "думает не о России".

"Я к нему плохо отношусь. И руки бы я Овечкину не подал", — приводит его слова "Матч ТВ".

По словам Конюхова, который совершил пять кругосветных плаваний и 17 раз пересёк Атлантику, Овечкин должен прославлять свою Родину и играть у нас, в России. Только в том случае, если он вернётся в КХЛ и будет радовать наших болельщиков, хоккеиста можно будет назвать патриотом, отметил путешественник.

Овечкин вышел на второе место среди россиян в списке лучших ассистентов в истории НХЛ
Овечкин вышел на второе место среди россиян в списке лучших ассистентов в истории НХЛ

Ранее сообщалось, что Овечкин задолжал российской налоговой 49 тысяч рублей. Из-за неуплаты даже заблокировали его счёт ИП Овечкин А.М.

Марина Калегина
  • Новости
  • Федор Конюхов
  • Александр Овечкин
  • Хоккей
  • Знаменитости
  • Спорт
  • Общество
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров