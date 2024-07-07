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7 июля, 19:39

Фёдор Конюхов улетел к Северному полюсу на паралёте, использовав льдину как аэродром

Путешественник Фёдор Конюхов отправился в полёт к Северному полюсу на паралёте

Фёдор Конюхов (слева). Обложка © Telegram / Оскар Конюхов

Фёдор Конюхов (слева). Обложка © Telegram / Оскар Конюхов

Знаменитый путешественник Фёдор Конюхов совершил взлёт на паралёте со льдины в Северном Ледовитом океане. Компанию ему составил пилот Игорь Потапкин. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Конюхова.

“Взлёт прошёл в условиях пасмурной погоды и низкой облачности — 120–130 метров. Последние сутки ледокол "50 лет Победы" с путешественниками догонял циклон с осадками в виде града и густым туманом. По состоянию на 18:00 экипаж пролетел 66 километров, высота полёта составляет 519 метров, скорость 52 км/ч", — говорится в сообщении.

Путешественник Фёдор Конюхов совершил взлёт со льдины на паралёте в Северном Ледовитом океане. Фото © Telegram / konyukhovfedor

Путешественник Фёдор Конюхов совершил взлёт со льдины на паралёте в Северном Ледовитом океане. Фото © Telegram / konyukhovfedor

В планах команды — проследовать по маршруту общей протяжённостью 800 километров. Экипаж, состоящий из Конюхова и Потапкина, через 12–14 часов должен приземлиться на Северном полюсе, где затем они разобьют лагерь и приступят к научным исследованиям по заданию Института океанологии РАН имени П.П. Ширшова — наблюдению за сейсмической активностью Северного Ледовитого океана, процессами таяния льдов и степенью загрязнения воды.

Похожий вылет к Северному Ледовитому океану Фёдор Конюхов совершал немногим ранее — в 2022 году. Однако тогда путешествие было тренировочным. Также ранее Life.ru сообщал о планах путешественника пересечь ОАЭ на верблюдах за две недели.

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Мария Любицкая
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