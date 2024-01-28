Путешественник Конюхов запланировал за две недели пересечь ОАЭ на верблюдах

Российский путешественник Фёдор Конюхов, предприниматель Иван Молчанов и другие члены российско-арабской команды планируют за две недели пересечь Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) на верблюдах. Об этом сообщается на официальном сайте Конюхова.

"27 января известный российский путешественник Фёдор Конюхов и приморский предприниматель Иван Молчанов в составе российско-арабской команды начали переход на верблюдах в Объединённых Арабских Эмиратах. Маршрут экспедиции "Через семь эмиратов" проложен по территориям Абу-Даби, Дубай, Шарджа, Рас эль-Хайма, Аджман, Эль-Фуджайра и Умм-аль-Кувейн", — сообщается в публикации.

За две недели они планируют проехать 560 километров, учитывая, что скорость каравана в день составляет 30–40 километров. В течение дня будут короткие остановки, а по ночам — привалы. Стоянки будут совершаться в древних поселениях бедуинов, засыпанных песком мигрирующих дюн, высота которых равна пятиэтажному дому.

Это путешествие является тренировкой перед более сложной экспедицией. Позже Конюхов собирается пересечь Аравийский полуостров, преодолевая маршрут от Персидского залива через Саудовскую Аравию до Красного моря.

Миссия экспедиции заключается в международном обмене опытом, укреплении гуманитарного сотрудничества между Россией и ОАЭ. Кроме этого, Конюхов собирается внести вклад в изучение истории освоения Аравийского полуострова. К тому же во время экспедиции состоится первая выставка художественных работ Конюхова в ОАЭ.