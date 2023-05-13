Конюхов обратился с неожиданным предложением к Прилепину

Известный российский путешественник Фёдор Конюхов пригласил писателя Захара Прилепина в гости, а также в совместное кругосветное путешествие. Он записал видеообращение, которое сам писатель опубликовал в телеграм-канале.

Конюхов записал видеообращение к Прилепину. Видео © Telegram / Захар Прилепин

"Путешественник, географ, священник Украинской православной церкви (Московского патриархата), в одиночку совершивший пять кругосветных плаваний, Фёдор Филиппович Конюхов зовёт в гости и в путешествие. Благодарю, батюшка, милый!" — написал Прилепин.

Конюхов сказал, что будет молиться за Прилепина, назвал его патриотом России и мужественным человеком.