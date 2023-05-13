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13 мая, 13:06

Конюхов обратился с неожиданным предложением к Прилепину

Конюхов пригласил Прилепина в кругосветное путешествие после выздоровления

Известный российский путешественник Фёдор Конюхов пригласил писателя Захара Прилепина в гости, а также в совместное кругосветное путешествие. Он записал видеообращение, которое сам писатель опубликовал в телеграм-канале.

Конюхов записал видеообращение к Прилепину. Видео © Telegram / Захар Прилепин

"Путешественник, географ, священник Украинской православной церкви (Московского патриархата), в одиночку совершивший пять кругосветных плаваний, Фёдор Филиппович Конюхов зовёт в гости и в путешествие. Благодарю, батюшка, милый!" — написал Прилепин.

Конюхов сказал, что будет молиться за Прилепина, назвал его патриотом России и мужественным человеком.

"Я бы с тобой пошёл в океан, в горы и в кругосветное плавание", — сказал путешественник.

Новая книга Прилепина "Координата Z" поступила в продажу

Новая книга Прилепина "Координата Z" поступила в продажу

Напомним, в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7 с Захаром Прилепиным. Писатель получил ранения, в том числе переломы обеих ног, его водитель погиб. За подрыв авто задержан ранее судимый уроженец Украины Александр Пермяков, который признался в работе на киевские спецслужбы. Бомбу он запустил дистанционно. Писатель перенёс несколько операций.

Обложка ©

ТАСС / Анвар Галеев

Илья Суриков
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