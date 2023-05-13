Конюхов обратился с неожиданным предложением к Прилепину
Конюхов пригласил Прилепина в кругосветное путешествие после выздоровления
Известный российский путешественник Фёдор Конюхов пригласил писателя Захара Прилепина в гости, а также в совместное кругосветное путешествие. Он записал видеообращение, которое сам писатель опубликовал в телеграм-канале.
Конюхов записал видеообращение к Прилепину. Видео © Telegram / Захар Прилепин
"Путешественник, географ, священник Украинской православной церкви (Московского патриархата), в одиночку совершивший пять кругосветных плаваний, Фёдор Филиппович Конюхов зовёт в гости и в путешествие. Благодарю, батюшка, милый!" — написал Прилепин.
Конюхов сказал, что будет молиться за Прилепина, назвал его патриотом России и мужественным человеком.
"Я бы с тобой пошёл в океан, в горы и в кругосветное плавание", — сказал путешественник.
Напомним, в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7 с Захаром Прилепиным. Писатель получил ранения, в том числе переломы обеих ног, его водитель погиб. За подрыв авто задержан ранее судимый уроженец Украины Александр Пермяков, который признался в работе на киевские спецслужбы. Бомбу он запустил дистанционно. Писатель перенёс несколько операций.
ТАСС / Анвар Галеев