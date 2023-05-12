Новая книга Прилепина "Координата Z" поступила в продажу
Вышла новая книга российского писателя Захара Прилепина под названием "Координата Z". Она посвящена событиям, которые происходили с 2014 года, сообщает пресс-служба издательства АСТ.
"С 2014 года я наверняка знал о том, что Россия не сможет избежать участия в украинской гражданской войне, и неустанно говорил об этом все те пресловутые восемь лет. Что конфликт не рассосётся, не исчезнет, что нужно готовиться к нему", — написал Прилепин в аннотации к новой работе.
Он хотел представить новую книгу на Санкт-Петербургском международном книжном салоне и на фестивале "Красная площадь", но презентация сорвалась из-за покушения на писателя. В издательстве указали, что в новой работе автор бескомпромиссен и чётко убеждён в том, что СВО была неизбежна.
Напомним, 6 мая в Нижегородской области взорвался автомобиль Audi Q7 с Прилепиным. Писатель получил ранения, его водитель погиб. За подрыв задержан ранее судимый уроженец Украины Александр Пермяков, который признался в работе на киевские спецслужбы.
ТАСС / Сергей Бобылев