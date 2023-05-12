Новая книга Прилепина "Координата Z" поступила в продажу

"С 2014 года я наверняка знал о том, что Россия не сможет избежать участия в украинской гражданской войне, и неустанно говорил об этом все те пресловутые восемь лет. Что конфликт не рассосётся, не исчезнет, что нужно готовиться к нему", — написал Прилепин в аннотации к новой работе.