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Регион
4 февраля, 14:35

«Вся надежда на лодку»: Фёдор Конюхов пропал после шторма с 9-метровыми волнами

Сын Фёдора Конюхова заявил, что связи с попавшим в шторм отцом нет

Путешественник Фёдор Конюхов. Фото © konyukhov.ru

Путешественник Фёдор Конюхов. Фото © konyukhov.ru

В ночь на 4 февраля лодка путешественника Фёдора Конюхова, который отправился в одиночное плавание, попала в сильный шторм в Южной Атлантике. Его сын Оскар Конюхов заявил, что связи с отцом сейчас нет, однако за лодкой удаётся следить по спутникам.

«Видим координаты лодки. Высота волны — в районе девяти метров», — поделился подробностями Оскар в интервью 360.ru, добавив, что сейчас вся надежда на лодку.

Фёдор Конюхов установил новый мировой рекорд
Фёдор Конюхов установил новый мировой рекорд

Напомним, 5 декабря 2024 года Фёдор Конюхов начал своё 200-дневное одиночное плавание на вёсельной лодке «Акрос». Он направился через Атлантический и Индийский океаны в Австралию. Его на пути ждут так называемые «ревущие сороковые и неистовые пятидесятые широты» Южного океана. Они известны своим суровым климатом и сильными ветрами. Ранее никто не решался пройти этот маршрут на вёслах. До недавнего времени мореплаватель присылал короткие сообщения и рассказывал, что ему приходится управлять лодкой вслепую из-за сломанного ветроуказателя. У него есть запасная деталь, но её можно установить только в хорошую погоду.

Алёна Зиновьева
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