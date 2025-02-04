«Вся надежда на лодку»: Фёдор Конюхов пропал после шторма с 9-метровыми волнами

В ночь на 4 февраля лодка путешественника Фёдора Конюхова, который отправился в одиночное плавание, попала в сильный шторм в Южной Атлантике. Его сын Оскар Конюхов заявил, что связи с отцом сейчас нет, однако за лодкой удаётся следить по спутникам.

Напомним, 5 декабря 2024 года Фёдор Конюхов начал своё 200-дневное одиночное плавание на вёсельной лодке «Акрос». Он направился через Атлантический и Индийский океаны в Австралию. Его на пути ждут так называемые «ревущие сороковые и неистовые пятидесятые широты» Южного океана. Они известны своим суровым климатом и сильными ветрами. Ранее никто не решался пройти этот маршрут на вёслах. До недавнего времени мореплаватель присылал короткие сообщения и рассказывал, что ему приходится управлять лодкой вслепую из-за сломанного ветроуказателя. У него есть запасная деталь, но её можно установить только в хорошую погоду.