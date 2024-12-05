Фёдор Конюхов отправился в одиночное плавание через Южный океан в Австралию

5 декабря 2024 года в 5:30 утра Фёдор Конюхов начал своё беспрецедентное одиночное плавание на весельной лодке «Акрос», сообщает его официальный сайт. Известный путешественник стартовал в проливе Дрейка, который разделяет Южную Америку и Антарктиду, и взял курс на Австралию.

Конюхову предстоит преодолеть уникальный маршрут, который охватывает 185 градусов с запада на восток. Его путь пролегает через Южную Атлантику и Южный Индийский океан, и начинается с 56-й южной широты — это самая близкая точка к Антарктиде. Отсюда Фёдор будет двигаться на север, в сторону Австралии.

Путь Конюхова проходит через так называемые «ревущие сороковые и неистовые пятидесятые широты» Южного океана. Они известны своим суровым климатом и сильными ветрами, что делает плавание особенно сложным и опасным. До сих пор никто не решался пройти на вёслах через эти широты, а тем более пересечь два океана за один сезон.

Это путешествие станет новым этапом в истории океанской гребли. Никто ранее не предпринимал попытку пройти такой протяжённый и сложный маршрут в одиночку. Фёдор Конюхов, известный своими экстремальными экспедициями, снова бросает вызов стихиям и расширяет границы человеческих возможностей.

Успешное завершение этого путешествия станет не только личным достижением для Конюхова, но и важным вкладом в историю морских экспедиций. Он продолжает вдохновлять людей по всему миру своим мужеством и стремлением к неизведанному.

В 2000 году Международная гидрографическая организация приняла историческое решение, выделив Южный океан как самостоятельный пятый океан Земли. Этот океан объединяет южные части Тихого, Атлантического и Индийского океанов, окружающих Антарктиду, и охватывает площадь в 20,327 млн км², простираясь от побережья Антарктиды до 60-й параллели южной широты.

Средняя глубина Южного океана превышает 3 000 метров, а его максимальная глубина достигает около 8 500 метров в Южно-Сандвичевом жёлобе. Эти характеристики делают его одним из самых глубоких и суровых океанов на планете. Южный океан также является домом для уникальных экосистем, включая разнообразные виды морских обитателей, многие из которых не встречаются нигде больше. Пингвины, тюлени и разнообразные виды китов находят здесь идеальные условия для обитания и размножения.