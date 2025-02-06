В Таиланде посадили в обезьянник «Маленькую мисс Россия – 2013»

В Таиланде задержали россиянку Александру Тихомирову, которая в 2013 году стала победительницей конкурса «Маленькая мисс Россия». Она на 10 дней просрочила визу, в Паттайе её схватили правоохранители. Об этом сообщает телеграм-канал Mash .

О происходящем рассказал российский турист, который заметил арест девушки на улице. Он узнал, что у Тихомировой нет денег на обратный билет, а родители перестали с ней общаться. Они подозревают, что их дочь занимается эскортом. Девушку скоро должны перевести в тюрьму для нелегалов. В тайском обезьяннике «маленькая мисс» сидит уже не в первый раз — ранее она попадалась на использовании чужой виллы.