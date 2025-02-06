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6 февраля, 15:21

В Таиланде посадили в обезьянник «Маленькую мисс Россия – 2013»

Mash: «Маленькую мисс Россия — 2013» Тихомирову задержали в Таиланде из-за визы

В Таиланде задержали россиянку Александру Тихомирову, которая в 2013 году стала победительницей конкурса «Маленькая мисс Россия». Она на 10 дней просрочила визу, в Паттайе её схватили правоохранители. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Александра Тихомирова в окружении тайских преступников. Фото © Telegram / Mash

Александра Тихомирова в окружении тайских преступников. Фото © Telegram / Mash

О происходящем рассказал российский турист, который заметил арест девушки на улице. Он узнал, что у Тихомировой нет денег на обратный билет, а родители перестали с ней общаться. Они подозревают, что их дочь занимается эскортом. Девушку скоро должны перевести в тюрьму для нелегалов. В тайском обезьяннике «маленькая мисс» сидит уже не в первый раз — ранее она попадалась на использовании чужой виллы.

Ранее из России депортировали итальянца, который женился на жительнице Челябинской области. Он на один день просрочил документы. Теперь Херберт Сенонер разбирается с российским законодательством при помощи адвоката, чтобы вернуться к супруге.

Россиянина депортировали из Турции за фото девушки в метро
Россиянина депортировали из Турции за фото девушки в метро
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

Полина Никифорова
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