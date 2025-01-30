Женившегося на жительнице Челябинской области итальянца депортировали из РФ

Итальянца Херберта Сенонера, который переехал в Копейск под Челябинском и женился на россиянке, депортировали из России. Причина — проблемы с миграционным законодательством. Сенонер два раза не встал на миграционный учёт, передаёт портал 74.Ru.

«Я допустил просрочку в продлении на один день, и меня депортировали. Это шокировало моих друзей и особенно мою супругу», — признался иностранец.

Сенонер рассказал, что русские люди всегда относились к нему хорошо, а проблемы возникали только с миграционной службой. Сейчас бороться за своё «русское счастье» итальянцу помогает адвокат. По его словам, Сенонер нарушил закон случайно, так как не знал всех тонкостей российской системы. Сам итальянец полагает, что проблема его депортации заключается в том, что он просто не дал правоохранителям взятку.

«Он женат, у него в собственности есть жильё на территории РФ, он налоговый резидент, у него есть счета в российских банках. Там уже миграционное управление примет решение. Но миграционное законодательство сейчас ужесточено, получить гражданство непросто», — заявил адвокат.