Тела четырёх студентов без признаков жизни обнаружили в съёмной квартире Казани

В Казани в съёмной квартире найдены тела четырёх молодых людей. Об этом сообщает «Рен-ТВ».

Студентов обнаружили в многоквартирном доме на улице Гарифьянова. Спасти их не удалось. По предварительной информации, на телах нет следов насильственной смерти. В ходе обыска квартиры были найдены порошки неизвестного происхождения. Следствие по делу продолжается, правоохранители устанавливают все детали загадочной смерти студентов.

Известно, что все погибшие приехали в Казань из разных регионов Татарстана и учились в одном из местных вузов.