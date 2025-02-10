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Регион
10 февраля, 11:25

Тела четырёх студентов без признаков жизни обнаружили в съёмной квартире Казани

В Казани в съёмной квартире найдены тела четырёх молодых людей. Об этом сообщает «Рен-ТВ».

Студентов обнаружили в многоквартирном доме на улице Гарифьянова. Спасти их не удалось. По предварительной информации, на телах нет следов насильственной смерти. В ходе обыска квартиры были найдены порошки неизвестного происхождения. Следствие по делу продолжается, правоохранители устанавливают все детали загадочной смерти студентов.

Известно, что все погибшие приехали в Казань из разных регионов Татарстана и учились в одном из местных вузов.

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freepik / rawpixel.com

Ольга Сливченко
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