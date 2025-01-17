Тело топ-менеджера компании по производству масла обнаружили в Ленобласти

В коттеджном посёлке неподалёку от Выборга в Ленинградской области нашли тело топ-менеджера группы компаний по производству растительного масла «Благо» Александра Хайдина, сообщает Mash на Мойке.

По данным телеграм-канала, глава отдела по продажам был смертельно ранен из огнестрельного оружия в посёлке «Северная корона». Его тело нашёл сосед, который зашёл осмотреть территорию по просьбе супруги погибшего. Та рассказала, что незадолго до смерти Александра вызывали в Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции из-за связей с белорусской компанией.

«Благо» входит в пятёрку лидеров среди компаний масложировой отрасли России. У самого Хайдина репутация профессионального управленца — в 2022 году он занял третью строчку в рейтинге 100 лучших российских менеджеров в сфере сельского хозяйства.