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Регион
17 января, 16:48

Тело топ-менеджера компании по производству масла обнаружили в Ленобласти

«Mash на Мойке»: В Ленобласти нашли мёртвым топ-менеджера ГК «Благо» Хайдина

В коттеджном посёлке неподалёку от Выборга в Ленинградской области нашли тело топ-менеджера группы компаний по производству растительного масла «Благо» Александра Хайдина, сообщает Mash на Мойке.

По данным телеграм-канала, глава отдела по продажам был смертельно ранен из огнестрельного оружия в посёлке «Северная корона». Его тело нашёл сосед, который зашёл осмотреть территорию по просьбе супруги погибшего. Та рассказала, что незадолго до смерти Александра вызывали в Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции из-за связей с белорусской компанией.

«Благо» входит в пятёрку лидеров среди компаний масложировой отрасли России. У самого Хайдина репутация профессионального управленца — в 2022 году он занял третью строчку в рейтинге 100 лучших российских менеджеров в сфере сельского хозяйства.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Татарстане спасателям удалось отыскать в реке Казанка тело поэта, который пропал без вести 3 января. 44-летний мужчина вышел прогуляться на лыжах и с тех пор его никто не видел. Его труп нашли у промоины в 50 метрах от берега на пятиметровой глубине у нижнего моста третьей дамбы на улице Гаврилова в Казани.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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