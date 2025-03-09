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9 марта, 11:34

В Нижегородской области спасли двух рыбаков, провалившихся под лёд

Спасение рыбаков на Волге. Обложка © VK / МЧС России

Спасение рыбаков на Волге. Обложка © VK / МЧС России

Спасатели в Нижегородской области вытащили двух рыбаков, которые провалились под лёд на Волге. Об этом рассказала пресс-служба МЧС России.

«Спасатели на судне на воздушной подушке спасли мужчин и доставили на берег. Медицинская помощь не потребовалась», — говорится в сообщении.

На Байкале собака «за рулём авто» провалилась под лёд
На Байкале собака «за рулём авто» провалилась под лёд

Ранее в Санкт-Петербурге под лёд провалились четыре школьника на Финском заливе. Благо, подростки смогли самостоятельно выбраться из воды. Предварительно, никто не пострадал. Происходящее засняли на камеру очевидцы.

Николай Рюмин
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