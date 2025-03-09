В Нижегородской области спасли двух рыбаков, провалившихся под лёд
Спасение рыбаков на Волге. Обложка © VK / МЧС России
Спасатели в Нижегородской области вытащили двух рыбаков, которые провалились под лёд на Волге. Об этом рассказала пресс-служба МЧС России.
«Спасатели на судне на воздушной подушке спасли мужчин и доставили на берег. Медицинская помощь не потребовалась», — говорится в сообщении.
Ранее в Санкт-Петербурге под лёд провалились четыре школьника на Финском заливе. Благо, подростки смогли самостоятельно выбраться из воды. Предварительно, никто не пострадал. Происходящее засняли на камеру очевидцы.