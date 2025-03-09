В Нижегородской области спасли двух рыбаков, провалившихся под лёд

Спасатели в Нижегородской области вытащили двух рыбаков, которые провалились под лёд на Волге. Об этом рассказала пресс-служба МЧС России.

«Спасатели на судне на воздушной подушке спасли мужчин и доставили на берег. Медицинская помощь не потребовалась», — говорится в сообщении.