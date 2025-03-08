Второе ЧП за день: Четверо школьников провалились под лёд в российском городе

В Санкт-Петербурге под лёд провалились четыре школьника на Финском заливе. Благо, подростки смогли самостоятельно выбраться из воды. Предварительно, никто не пострадал. Происходящее засняли на камеру очевидцы, сообщает 78.ru.

На Финском заливе под лёд провалились четыре школьника. Видео © VK / Сейчас в Питере | Санкт-Петербург

На записи запечатлены моменты, когда подростки поочередно проваливаются под лёд. Один из молодых людей помогает своему другу выбраться из ледяной ловушки. После этого, скользя по поверхности, он пытается добраться до берега, но также проваливается под лёд, теперь ожидая помощи.

Примечательно, что сегодня, 8 марта, пресс-служба ГСУ СКР по Санкт-Петербургу сделала заявление, в котором предостерегла о рисках выхода на лед в условиях наступившей оттепели. В сообщении подчёркивалось, что взрослым важно поговорить с детьми о потенциальных опасностях, связанных с прогулками по льду, чтобы предотвратить травмоопасные ситуации.