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12 марта, 22:24

Двое российских туристов утонули на пляже в Варадеро на Кубе

Двое российских туристов утонули в Атлантическом океане на пляже в Варадеро, Куба. Мужчину и женщину утянуло сильными волнами, несмотря на предупреждающий жёлтый флаг, который был установлен на берегу. Об этом сообщает Mash.

Двое российских туристов утонули на пляже в Варадеро. Видео © Telegram / Mash

Тела утонувших удалось достать, но спасти их не получилось. После трагедии флаг на пляже заменили на красный, что означает полный запрет на купание.

Россиянин утонул, пытаясь спасти провалившуюся под лёд собаку
Россиянин утонул, пытаясь спасти провалившуюся под лёд собаку

Ранее в Санкт-Петербурге 25-летний парень пришёл на Синопскую набережную, чтобы покормить уток. Молодой человек спустился по ступенькам к Неве, но поскользнулся и утонул в реке.

Обложка ©

Telegram / Mash

Артём Гапоненко
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