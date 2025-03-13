Двое российских туристов утонули на пляже в Варадеро на Кубе

Двое российских туристов утонули в Атлантическом океане на пляже в Варадеро, Куба. Мужчину и женщину утянуло сильными волнами, несмотря на предупреждающий жёлтый флаг, который был установлен на берегу. Об этом сообщает Mash.

Двое российских туристов утонули на пляже в Варадеро. Видео © Telegram / Mash

Тела утонувших удалось достать, но спасти их не получилось. После трагедии флаг на пляже заменили на красный, что означает полный запрет на купание.