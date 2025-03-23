Россиян в Стамбуле просят оставаться в отелях из-за протестов и беспорядков
Российских туристов предупредили о стычках протестующих с полицией в Стамбуле
Гражданам России, находящимся в турецком Стамбуле, настоятельно рекомендовали воздержаться от прогулок по городу в вечернее и ночное время. Причиной тому послужили запланированные массовые протесты, которые, по некоторым прогнозам, могут перерасти в серьёзные столкновения демонстрантов с полицией сегодня ночью. Об этом пишет SHOT.
Обстановка в Стамбуле. Видео © Telegram / SHOT
По словам Вадима, туриста, оказавшегося в Стамбуле в разгаре событий, в течение последних четырех дней днём в городе сохранялась спокойная обстановка. Протесты проходили мирно, без столкновений с полицией. При этом, как отметил россиянин, на улице Истикляль наблюдается усиленное присутствие полиции – патрульные машины размещены примерно через каждые сто метров.
Тем не менее туристов в отеле предупредили о необходимости избегать района муниципалитета сегодня вечером. Кроме того, до вторника закрыты станции метро «Таксим» и «Эмниет-Фатих». Власти также перекрыли ряд дорог и приостановили работу крупнейшего в городе рынка «Гранд-базар».
Власти города наращивают силы, готовясь к новым акциям протеста против ареста мэра Стамбула и его отстранения от должности. В город стягивают дополнительные силы.
Напомним, что протестанты вышли на улицы Стамбула после задержания мэра города и главного соперника Эрдогана Экрема Имамоглу. Президент страны уже выступил перед нацией, подчеркнув, что «уличный террор» не поможет решить проблему. Однако сам задержанный Имамоглу призвал людей устроить акции протеста в воскресенье, 23 марта.
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