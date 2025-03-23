Эрдоган предостерёг митингующих от «уличного террора» после ареста мэра Стамбула

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неэффективности попыток давления на правительство путём «уличного террора». Так глава государства отреагировал на акции протеста, которые начались в стране после задержания и ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

«Я хотел бы ещё раз напомнить, что выход на улицы и размахивание пальцами в адрес национальной воли, прихватив с собой левые организации, маргинальные группы и вандалов, уходят в прошлое. День, когда направление политики и правосудия определялось уличным террором, уходит в прошлое, как и старая Турция», — заявил Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления.

Однако, несмотря на то, что уличные протесты, по мнению турецкого лидера, являются пережитком прошлого, задержание мэра Стамбула Экрема Имамоглу привело к массовым акциям протеста. Власти усилили меры безопасности и запретили митинги до воскресенья, но это не остановило протестующих.