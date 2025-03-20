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20 марта, 09:34

«Не знают, что делают»: В Турции дерзко высказались о шаткой позиции Европы

Hurriyet: Эрдоган не поедет на встречу лидеров ЕС в Брюсселе

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган не поедет на встречу лидеров ЕС в Брюсселе, так как у Европы «нет ясности в голове». Об этом заявил колумнист Абдулькадир Сельви, близкий к властям. Его слова приводит Hürriyet.

«После визита премьера Польши Туска существовала вероятность, что Эрдоган отправится на встречу лидеров ЕС, которая пройдёт в Брюсселе. Президент Эрдоган не поедет на саммит, который начнётся сегодня, потому что у Европы нет ясности в голове. Они всё ещё не знают, что делать», — пишет колумнист издания Абдулькадир Сельви.

Сегодня в Брюсселе запланирована очередная встреча лидеров Евросоюза. Основными темами для дискуссии будут конкурентоспособность экономики ЕС, следующий многолетний бюджет интеграционного объединения, оборона и конфликт на Украине.

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Ранее Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом выразил Штатам поддержку в усилиях по урегулированию украинского конфликта. Он добавил, что Турция изначально выступала за прочный мир и будет продолжать эту тенденцию.

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Shutterstock / FOTODOM / miron82

Николай Рюмин
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