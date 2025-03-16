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16 марта, 14:48

Эрдоган в разговоре с Трампом поддержал миротворческие усилия США по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом выразил Штатам поддержку в усилиях по урегулированию украинского конфликта. Об этом сказано в заявлении канцелярии турецкого лидера по итогам переговоров.

«Президент [Реджеп Тайип Эрдоган] заявил, что региональные и глобальные процессы требуют активизации консультаций между Турцией и США, что Турция поддерживает решительные и прямые инициативы президента США по прекращению войны между Россией и Украиной, и что Турция стремилась к справедливому и прочному миру с самого начала войны и будет продолжать это делать», — сообщается в публикации.

Также два президента обсудили американско-турецкие отношения. Кроме того, в ходе их беседы были затронуты вопросы регионального и глобального характера.

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Эрдоган высказывался относительно украинского кризиса в начале марта. Тогда он напомнил, что Турция не предпринимала никаких действий, которые могли бы спровоцировать эскалацию конфликта, а также подчеркнул, что его урегулирование не представляется возможным без участия обеих сторон — Москвы и Киева.

Обложка ©

ТАСС / EPA / FACUNDO ARRIZABALAGA

Юрий Лысенко
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