Урегулирование на Украине невозможно без участия РФ, заявил Эрдоган
Эрдоган: Принять решение по Украине без Киева и Москвы невозможно
Урегулировать кризис на Украине невозможно без участия Москвы и Киева, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Во время выступления перед послами он отметил, что за время вооружённого конфликта Анкара ни разу «не подлила масла в огонь».
«Хотя мы и продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, мы считаем, что возможное решение не может быть найдено ни без России, ни без Украины», — заявил Эрдоган.
На прошлой неделе Турцию посетил глава МИД РФ Сергей Лавров, а ещё в Анкаре побывала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она завила, что Турция готова предоставить площадку для переговоров по Украине. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, контакты между Эрдоганом и российским лидером Владимиром Путиным могут быть организованы за считанные часы.
Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light