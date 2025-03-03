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Регион
3 марта, 18:08

Урегулирование на Украине невозможно без участия РФ, заявил Эрдоган

Эрдоган: Принять решение по Украине без Киева и Москвы невозможно

Урегулировать кризис на Украине невозможно без участия Москвы и Киева, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Во время выступления перед послами он отметил, что за время вооружённого конфликта Анкара ни разу «не подлила масла в огонь».

«Хотя мы и продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, мы считаем, что возможное решение не может быть найдено ни без России, ни без Украины», — заявил Эрдоган.

На прошлой неделе Турцию посетил глава МИД РФ Сергей Лавров, а ещё в Анкаре побывала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она завила, что Турция готова предоставить площадку для переговоров по Украине. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, контакты между Эрдоганом и российским лидером Владимиром Путиным могут быть организованы за считанные часы.

Матвиенко заявила, что Эрдоган назвал Путина другом и пригласил в Турцию
Матвиенко заявила, что Эрдоган назвал Путина другом и пригласил в Турцию
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Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Полина Никифорова
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