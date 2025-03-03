Урегулирование на Украине невозможно без участия РФ, заявил Эрдоган

Урегулировать кризис на Украине невозможно без участия Москвы и Киева, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Во время выступления перед послами он отметил, что за время вооружённого конфликта Анкара ни разу «не подлила масла в огонь».