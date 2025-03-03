Песков: Контакты Путина и Эрдогана могут быть организованы за считанные часы
При необходимости контакты президента России Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана могут быть организованы за считанные часы. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, отмечая высокий уровень отношений между Москвой и Анкарой.
«При необходимости будут и контакты на высшем уровне. У нас отношения настолько близкие и рабочие, что все контакты нужные согласовываются за считанные часы», — сказал представитель Кремля на брифинге.
Песков добавил, что между Россией и Турцией продолжает идти активный диалог, отношения между странами многоплановые. На прошлой неделе Турцию посетил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, а ещё в Анкаре побывала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Поэтому говорить о дефиците контактов не высшем уровне не приходится, указал пресс-секретарь Владимира Путина.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев