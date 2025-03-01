Анкара пообещала принять меры после атаки Украины на «Турецкий поток»
В МИД Турции пообещали Лаврову принять меры после атаки Киева на «Турецкий поток»
Глава МИД РФ Сергей Лавров доложил турецкому коллеге Хакану Фидану об атаке киевского режима на «Турецкий поток» 28 февраля. Собеседник обещал предпринять соответствующие меры. Об этом сообщает пресс-служба российского дипведомства.
«Министр убедительно просил своего турецкого коллегу использовать имеющиеся у Анкары возможности в работе с Киевом для пресечения подобных, уже не в первый раз предпринимаемых киевским режимом попыток осуществления терактов в отношении объектов гражданской инфраструктуры. Фидан заверил, что будут приняты необходимые меры», — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 28 февраля Киев попытался атаковать компрессорную станцию «Турецкого потока» на Кубани. Три украинских дрона были ликвидированы на безопасном расстоянии от объекта в Краснодарском крае. Все беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были успешно нейтрализованы в ходе отражения атаки. Вскоре доложили о стабильной подаче топлива.
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