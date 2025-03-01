Киев попытался атаковать компрессорную станцию «Турецкого потока» на Кубани
В ночь на 28 февраля, в то время как Владимир Зеленский находился в Вашингтоне, Киев предпринял попытку атаковать компрессорную станцию «Русская», обеспечивающую подачу газа по «Турецкому потоку».
Минобороны России сообщило, что три украинских беспилотника были сбиты на безопасном расстоянии от объекта в Краснодарском крае. В ведомстве уточнили, что все БПЛА были успешно нейтрализованы в ходе отражения атаки.
Напомним, в январе Киев пытался атаковать компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае девятью БПЛА с целью остановить поставки газа в Европу. Именно эта станция обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку». Все дроны были сбиты, пострадавших и разрушений нет. Газ подаётся штатно.
Life.ru / Шедеврум