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1 марта, 11:26

Киев попытался атаковать компрессорную станцию «Турецкого потока» на Кубани

В ночь на 28 февраля, в то время как Владимир Зеленский находился в Вашингтоне, Киев предпринял попытку атаковать компрессорную станцию «Русская», обеспечивающую подачу газа по «Турецкому потоку».

Минобороны России сообщило, что три украинских беспилотника были сбиты на безопасном расстоянии от объекта в Краснодарском крае. В ведомстве уточнили, что все БПЛА были успешно нейтрализованы в ходе отражения атаки.

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Напомним, в январе Киев пытался атаковать компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае девятью БПЛА с целью остановить поставки газа в Европу. Именно эта станция обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку». Все дроны были сбиты, пострадавших и разрушений нет. Газ подаётся штатно.

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Life.ru / Шедеврум

Оксана Попова
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