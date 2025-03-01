Киев попытался атаковать компрессорную станцию «Турецкого потока» на Кубани

В ночь на 28 февраля, в то время как Владимир Зеленский находился в Вашингтоне, Киев предпринял попытку атаковать компрессорную станцию «Русская», обеспечивающую подачу газа по «Турецкому потоку».

Минобороны России сообщило, что три украинских беспилотника были сбиты на безопасном расстоянии от объекта в Краснодарском крае. В ведомстве уточнили, что все БПЛА были успешно нейтрализованы в ходе отражения атаки.