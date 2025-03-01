Газ по «Турецкому потоку» подаётся штатно после неудавшейся попытки атаки ВСУ

После неудавшейся попытки Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковать компрессорную станцию «Русская», обеспечивающую подачу газа по «Турецкому потоку», голубое топливо подаётся штатно. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Компрессорная станция в настоящее время осуществляет подачу газа в трубопровод «Турецкий поток» в штатном режиме», — уточнили в ведомстве.

Напомним, что в ночь на 28 февраля Киев попытался атаковать компрессорную станцию «Турецкого потока» на Кубани. Три украинских беспилотника были сбиты на безопасном расстоянии от объекта в Краснодарском крае. Все беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были успешно нейтрализованы в ходе отражения атаки.