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Регион
11 февраля, 05:06

Сийярто заверил, что Украина пообещала не трогать «Турецкий поток»

Петер Сийярто: Украина пообещала не атаковать «Турецкий поток»

Министр иностранных дел и внешней экономики Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Киев обязался не нападать на инфраструктуру «Турецкого потока» в рамках полученных от Еврокомиссии гарантий по энергобезопасности. Об этом пишет РИА «Новости».

Кроме того, он указал, что предусмотрены ещё два важных условия: Украина должна продолжать поставки нефти через свою территорию, и вскоре начать переговоры о возобновлении транзита газа.

Однако, по словам Сийярто, Венгрия не видит прогресса в решении вопроса с транзитом газа через Украину, несмотря на обещания о скорых переговорах.

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Ранее сообщалось, что в Европе начался дефицит газа после остановки транзита через Украину. Газовые хранилища Евросоюза наполнены лишь на 54,65%. Напомним, 1 января в 08:00 по московскому времени «Газпром» остановил подачу газа Европе через Украину. Остающиеся в хранилищах Европы запасы топлива быстро истощаются.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / I T S

Артём Гапоненко
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