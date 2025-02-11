Сийярто заверил, что Украина пообещала не трогать «Турецкий поток»

Министр иностранных дел и внешней экономики Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Киев обязался не нападать на инфраструктуру «Турецкого потока» в рамках полученных от Еврокомиссии гарантий по энергобезопасности. Об этом пишет РИА «Новости».

Кроме того, он указал, что предусмотрены ещё два важных условия: Украина должна продолжать поставки нефти через свою территорию, и вскоре начать переговоры о возобновлении транзита газа.