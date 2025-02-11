Сийярто заверил, что Украина пообещала не трогать «Турецкий поток»
Петер Сийярто: Украина пообещала не атаковать «Турецкий поток»
Министр иностранных дел и внешней экономики Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Киев обязался не нападать на инфраструктуру «Турецкого потока» в рамках полученных от Еврокомиссии гарантий по энергобезопасности. Об этом пишет РИА «Новости».
Кроме того, он указал, что предусмотрены ещё два важных условия: Украина должна продолжать поставки нефти через свою территорию, и вскоре начать переговоры о возобновлении транзита газа.
Однако, по словам Сийярто, Венгрия не видит прогресса в решении вопроса с транзитом газа через Украину, несмотря на обещания о скорых переговорах.
Ранее сообщалось, что в Европе начался дефицит газа после остановки транзита через Украину. Газовые хранилища Евросоюза наполнены лишь на 54,65%. Напомним, 1 января в 08:00 по московскому времени «Газпром» остановил подачу газа Европе через Украину. Остающиеся в хранилищах Европы запасы топлива быстро истощаются.
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