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1 февраля, 09:07

В Европе начался дефицит газа после остановки транзита через Украину

РИАН: В ЕС три страны впервые не достигли цели по заполненности газохранилищ

Газовые хранилища Евросоюза наполнены лишь на 54,65%, антирекорд с 2022 года. Об этом доложили РИА «Новости» со ссылкой на свои расчёты по данным европейской Агрегированной системы хранения газа.

Сообщается, что в январе Европейский союз отбирал газ из запасов с максимальными темпами. Содержание хранилищ уменьшилось с начала января на 17,5 процента. Это наибольший показатель с начала 2021 года. Действительный уровень может обеспечить ЕС по минимальному среднему показателю в 50%, но это ниже рекомендованного уровня в 55 процентов, который необходим, чтобы «не допустить ухудшения безопасности газоснабжения в союзе».

В Нидерландах, Франции и Хорватии газовые хранилища наполнены ниже требуемого показателя.

Украина начала импортировать газ из-за критического уровня запасов в хранилищах
Украина начала импортировать газ из-за критического уровня запасов в хранилищах

Как писал Life.ru, 1 января в 08:00 по московскому времени «Газпром» остановил подачу газа Европе через Украину. В российской компании заявили, что прекращение действия соглашения украинской стороны о транзите утратило для специалистов как технические, так и юридические возможности. Остающиеся в хранилищах Европы запасы топлива быстро истощаются. Самая тяжёлая ситуация складывается в Словакии и Молдавии.

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Shutterstock / FOTODOM / sdf_qwe

Николай Рюмин
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