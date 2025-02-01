В Европе начался дефицит газа после остановки транзита через Украину

Газовые хранилища Евросоюза наполнены лишь на 54,65%, антирекорд с 2022 года. Об этом доложили РИА «Новости» со ссылкой на свои расчёты по данным европейской Агрегированной системы хранения газа.

Сообщается, что в январе Европейский союз отбирал газ из запасов с максимальными темпами. Содержание хранилищ уменьшилось с начала января на 17,5 процента. Это наибольший показатель с начала 2021 года. Действительный уровень может обеспечить ЕС по минимальному среднему показателю в 50%, но это ниже рекомендованного уровня в 55 процентов, который необходим, чтобы «не допустить ухудшения безопасности газоснабжения в союзе».

В Нидерландах, Франции и Хорватии газовые хранилища наполнены ниже требуемого показателя.