В Европе начался дефицит газа после остановки транзита через Украину
РИАН: В ЕС три страны впервые не достигли цели по заполненности газохранилищ
Газовые хранилища Евросоюза наполнены лишь на 54,65%, антирекорд с 2022 года. Об этом доложили РИА «Новости» со ссылкой на свои расчёты по данным европейской Агрегированной системы хранения газа.
Сообщается, что в январе Европейский союз отбирал газ из запасов с максимальными темпами. Содержание хранилищ уменьшилось с начала января на 17,5 процента. Это наибольший показатель с начала 2021 года. Действительный уровень может обеспечить ЕС по минимальному среднему показателю в 50%, но это ниже рекомендованного уровня в 55 процентов, который необходим, чтобы «не допустить ухудшения безопасности газоснабжения в союзе».
В Нидерландах, Франции и Хорватии газовые хранилища наполнены ниже требуемого показателя.
Как писал Life.ru, 1 января в 08:00 по московскому времени «Газпром» остановил подачу газа Европе через Украину. В российской компании заявили, что прекращение действия соглашения украинской стороны о транзите утратило для специалистов как технические, так и юридические возможности. Остающиеся в хранилищах Европы запасы топлива быстро истощаются. Самая тяжёлая ситуация складывается в Словакии и Молдавии.
Shutterstock / FOTODOM / sdf_qwe