Украина начала импортировать газ из-за критического уровня запасов в хранилищах

Компания «Нафтогаз Украины» была вынуждена начать импорт газа. По данным украинской версии издания Forbes, такое решение принято в связи с критическим уровнем топлива в хранилищах. На данный момент импорт составляет 100 миллионов кубометров, однако, чтобы пережить зиму без отключений, Киеву может потребоваться в 10 раз больше.

К январю 2025 года в газохранилищах Украины осталось рекордно малое количество топлива — около восьми миллиардов кубометров. Это ниже прошлогоднего показателя на 24%. Кроме того, 4,5 миллиарда из них — буферный газ, после откачки которого хранилище выйдет из строя.