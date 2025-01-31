Украина начала импортировать газ из-за критического уровня запасов в хранилищах
Forbes: «Нафтогаз Украины» импортирует топливо из-за скудных запасов
Компания «Нафтогаз Украины» была вынуждена начать импорт газа. По данным украинской версии издания Forbes, такое решение принято в связи с критическим уровнем топлива в хранилищах. На данный момент импорт составляет 100 миллионов кубометров, однако, чтобы пережить зиму без отключений, Киеву может потребоваться в 10 раз больше.
К январю 2025 года в газохранилищах Украины осталось рекордно малое количество топлива — около восьми миллиардов кубометров. Это ниже прошлогоднего показателя на 24%. Кроме того, 4,5 миллиарда из них — буферный газ, после откачки которого хранилище выйдет из строя.
В издании уточнили, что в случае наступления холодов Киев будет вынужден ввести ограничения на потребление голубого топлива. Также придётся наращивать импорт — стране потребуется дополнительный миллиард кубометров газа. Однако на это существуют свои ограничения. Украина может закачивать до 70 миллионов кубометров в сутки, при этом 42 миллиона — через территорию Словакии, а остальное из Венгрии и Польши.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил, что Братислава не будет прекращать поставки электроэнергии и гуманитарной помощи Киеву, даже несмотря на прекращения транзита российского газа через Украину. Он полагает, что прекращение поставок не способно решить проблему. Сами власти киевского режима заявили о минимальных в истории запасах топлива. Напомним, что 1 января «Газпром» также остановил подачу газа Европе через Украину.
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