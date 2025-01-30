Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X заявил, что прокси-война Запада против России на Украине провалилась, и Европа снова проявляет интерес к закупкам российского газа.

Он отметил абсурдность конфликта, подчеркивая миллион погибших украинцев, экономические проблемы в Европе и распространенную коррупцию в украинском руководстве.

«И в конце всего этого — «Давайте просто включим российский газ», — комментирует он заголовок статьи издания Financial Times.