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Регион
30 января, 13:21

Европу заподозрили в отчаянии из-за желания вернуться к российскому газу

Журналист Боуз: ЕС после поражения в прокси-войне хочет снова закупать газ у РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / evangulo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / evangulo

Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X заявил, что прокси-война Запада против России на Украине провалилась, и Европа снова проявляет интерес к закупкам российского газа.

Он отметил абсурдность конфликта, подчеркивая миллион погибших украинцев, экономические проблемы в Европе и распространенную коррупцию в украинском руководстве.

«И в конце всего этого — «Давайте просто включим российский газ», — комментирует он заголовок статьи издания Financial Times.

В ЕС жалуются на дорогое топливо после прекращения транзита российского газа
В ЕС жалуются на дорогое топливо после прекращения транзита российского газа

Ранее стало известно, что европейские чиновники рассматривают возможность возобновления закупок российского трубопроводного газа в рамках потенциального соглашения по Украине. Сторонники этой инициативы утверждают, что она может способствовать снижению высоких цен на энергоресурсы в Европе, побудить Москву к переговорам и создать условия для введения и поддержания режима прекращения огня между Россией и Украиной.

Марина Фещенко
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