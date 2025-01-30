Европу заподозрили в отчаянии из-за желания вернуться к российскому газу
Журналист Боуз: ЕС после поражения в прокси-войне хочет снова закупать газ у РФ
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Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X заявил, что прокси-война Запада против России на Украине провалилась, и Европа снова проявляет интерес к закупкам российского газа.
Он отметил абсурдность конфликта, подчеркивая миллион погибших украинцев, экономические проблемы в Европе и распространенную коррупцию в украинском руководстве.
«И в конце всего этого — «Давайте просто включим российский газ», — комментирует он заголовок статьи издания Financial Times.
Ранее стало известно, что европейские чиновники рассматривают возможность возобновления закупок российского трубопроводного газа в рамках потенциального соглашения по Украине. Сторонники этой инициативы утверждают, что она может способствовать снижению высоких цен на энергоресурсы в Европе, побудить Москву к переговорам и создать условия для введения и поддержания режима прекращения огня между Россией и Украиной.