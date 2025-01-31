Фицо объявил важное решение Словакии по энергопоставкам на Украину

Братислава не будет прекращать поставки электроэнергии и гуманитарной помощи Киеву, даже несмотря на прекращения транзита российского газа через Украину. Об этом объявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он полагает, что прекращение поставок не способно решить проблему.

«Мы не будем приступать к решению в вопросе электроэнергии, не будем развязывать проблему с гуманитарной помощью. Думаю, что этот вопрос бы затронул граждан Украины, а мы этого не хотим», — сказал словацкий премьер.