Фицо объявил важное решение Словакии по энергопоставкам на Украину
Фицо: Братислава не прекратит поставки электроэнергии на Украину
Братислава не будет прекращать поставки электроэнергии и гуманитарной помощи Киеву, даже несмотря на прекращения транзита российского газа через Украину. Об этом объявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он полагает, что прекращение поставок не способно решить проблему.
«Мы не будем приступать к решению в вопросе электроэнергии, не будем развязывать проблему с гуманитарной помощью. Думаю, что этот вопрос бы затронул граждан Украины, а мы этого не хотим», — сказал словацкий премьер.
Для давления на Украину Фицо намерен использовать право вето. Кроме того, ранее он говорил о снятии санкций с России для изменения решения главы киевского режима Владимира Зеленского по вопросам российского газа. Фицо также жаловался, что Зеленский сорвал их встречу по поводу обсуждения темы газа.
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