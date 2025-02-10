Приднестровье отказалось от гранта ЕС на €60 млн и получит газ из Венгрии

Власти Приднестровья решили отклонить второй грант в размере €60 миллионов. Его Европейский союз предлагал для того, чтобы помочь в преодолении энергетического кризиса оставшемуся без российского газа региону. Об этом заявил премьер-министр Молдавии Дорин Речан.

«В среднесрочной перспективе предложение ЕС в размере €60 млн было решением, которое позволило бы избавить Приднестровский регион от шантажа и энергетической нестабильности. Однако Тирасполь отказался от этого решения», — написал Речан в своих соцсетях.

Поставки газа в Приднестровье продолжаться после 10 февраля венгерской энергетической компанией MET Gas and Energy Marketing AG. Организация поставит его на границу с Республикой Молдовой в соответствии с подписанным контрактом с Moldovagaz. ПМР решило оплатить авансом расходы на транзит газа от границы с Молдавией на основе соглашения между Moldovagaz и Tiraspoltransgaz.