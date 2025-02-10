Приднестровье отказалось от гранта ЕС на €60 млн и получит газ из Венгрии
Власти Приднестровья решили отклонить второй грант в размере €60 миллионов. Его Европейский союз предлагал для того, чтобы помочь в преодолении энергетического кризиса оставшемуся без российского газа региону. Об этом заявил премьер-министр Молдавии Дорин Речан.
«В среднесрочной перспективе предложение ЕС в размере €60 млн было решением, которое позволило бы избавить Приднестровский регион от шантажа и энергетической нестабильности. Однако Тирасполь отказался от этого решения», — написал Речан в своих соцсетях.
Поставки газа в Приднестровье продолжаться после 10 февраля венгерской энергетической компанией MET Gas and Energy Marketing AG. Организация поставит его на границу с Республикой Молдовой в соответствии с подписанным контрактом с Moldovagaz. ПМР решило оплатить авансом расходы на транзит газа от границы с Молдавией на основе соглашения между Moldovagaz и Tiraspoltransgaz.
По словам Речана, Кишинёв согласен осуществлять транзит газа из Венгрии в Приднестровье при условии выполнения определённых требований со стороны Тирасполя. В обмен страна требует освобождения политических заключённых, решения проблемы лицея в Рыбнице, сохранения молдавского общественного телевидения в сетке вещания и удаления контрольных постов, установленных в 2022 году.
Напомним, что после прекращения транзита российского газа через Украину и отказа Кишинёва погашать долг перед «Газпромом», как Молдавия, так и Приднестровье остались без доступа к газу. В то время как Кишинёв получает энергоресурсы от европейских стран, что приводит к увеличению тарифов для населения, Тирасполь оказался в условиях полной газовой блокады. В Приднестровье были введены веерные отключения электроэнергии, и жители многоквартирных домов остались без отопления и горячей воды в условиях низких температур. Россия выразила готовность предоставить Приднестровью гуманитарный газ, но пояснила, что без согласия Молдавии поставка невозможна. В конце января стало известно, что Приднестровье сможет получить газ только при выполнении одного условия. Позже ЕС выделил 20 миллионов евро на закупку энергоресурсов для республики.
Shutterstock / FOTODOM / MR.Zanis