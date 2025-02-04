Молдавия поставила замерзающему Приднестровью 5,7 млн «‎кубов» газа на деньги ЕС

Молдавия поставила страдающему от энергокризиса Приднестровью более 5,7 миллиона кубометров газа за три дня на полученные 20 миллионов евро из европейского гранта. Об этом сообщила компания «Энергоком» (Energocom).

«Энергоком» поставила в национальную газовую сеть более 5,7 миллиона кубометров природного газа по заявкам «Тираспольтрансгаза». Так, 1 февраля было поставлено 450 тысяч кубометров, 2 февраля — 2,7 миллиона кубометров, 3 февраля — 2,575 миллиона кубометров», — отчитались в компании.