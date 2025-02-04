Молдавия поставила замерзающему Приднестровью 5,7 млн «кубов» газа на деньги ЕС
Молдавия поставила страдающему от энергокризиса Приднестровью более 5,7 миллиона кубометров газа за три дня на полученные 20 миллионов евро из европейского гранта. Об этом сообщила компания «Энергоком» (Energocom).
«Энергоком» поставила в национальную газовую сеть более 5,7 миллиона кубометров природного газа по заявкам «Тираспольтрансгаза». Так, 1 февраля было поставлено 450 тысяч кубометров, 2 февраля — 2,7 миллиона кубометров, 3 февраля — 2,575 миллиона кубометров», — отчитались в компании.
Предназначенное для непризнанного Приднестровья гуманитарное голубое топливо республика закупила на биржах в Румынии и Болгарии. Транспортировался газ на левый берег Днестра по Трансбалканскому коридору и газопроводу Яссы — Унгены, пояснила «Энергоком». В рамках соглашения о займе Кишинёв должен поставить Приднестровью три миллиона кубометров газа.
После прекращения транзита российского газа через Украину и отказа Кишинева выплачивать долг «Газпрому», как Молдавия, так и Приднестровье остались без доступа к голубому топливу. В то время как Кишинёв получает энергоресурсы от европейских стран, что, к слову, приводит к росту тарифов для населения, Тирасполь оказался в условиях полной газовой блокады. В Приднестровье были введены веерные отключения электроэнергии, и жители многоквартирных домов остались без отопления и горячей воды в условиях минусовых температур. Россия вызвалась обеспечить ПМР гуманитарным газом, но объяснила, что без согласия Молдавии поставку невозможно осуществить. В конце января стало известно, что Приднестровье получит газ только при одном условии. Позже ЕС выделил 20 миллионы евро на закупку энергоресурсов для республики.
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