Газа в Приднестровье осталось на 10 дней
Глава ПМР Красносельский: Газа в Приднестровье хватит всего на 10 дней
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Необходимость заключения полноценного контракта на поставку газа в Приднестровье обострилась, поскольку газа, предоставленного Европейским Союзом, хватит всего на 10 дней. Об этом сообщил Вадим Красносельский, глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), на заседании оперативного штаба в понедельник, 3 февраля.
«Перед нами стоит серьёзная задача, так как этот газ обеспечит нас лишь на 10 дней. Нам необходимо заключить контрактные соглашения с компаниями-поставщиками. Оплату мы планируем осуществлять за счет кредита, полученного от Российской Федерации. Этот вопрос также представляет собой сложную задачу, и нам нужно постоянно работать над тем, чтобы плавно перейти к следующему этапу теплоснабжения,» — отметил Красносельский.
После прекращения транзита российского газа через Украину и отказа Кишинева выплачивать долг «Газпрому», как Молдавия, так и Приднестровье остались без доступа к газу. В то время как Кишинёв получает энергоресурсы от европейских стран, что, к слову, приводит к росту тарифов для населения, Тирасполь оказался в условиях полной газовой блокады. В Приднестровье были введены веерные отключения электроэнергии, и жители многоквартирных домов остались без отопления и горячей воды в условиях минусовых температур.