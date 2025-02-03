Газа в Приднестровье осталось на 10 дней

Необходимость заключения полноценного контракта на поставку газа в Приднестровье обострилась, поскольку газа, предоставленного Европейским Союзом, хватит всего на 10 дней. Об этом сообщил Вадим Красносельский, глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), на заседании оперативного штаба в понедельник, 3 февраля.

«Перед нами стоит серьёзная задача, так как этот газ обеспечит нас лишь на 10 дней. Нам необходимо заключить контрактные соглашения с компаниями-поставщиками. Оплату мы планируем осуществлять за счет кредита, полученного от Российской Федерации. Этот вопрос также представляет собой сложную задачу, и нам нужно постоянно работать над тем, чтобы плавно перейти к следующему этапу теплоснабжения,» — отметил Красносельский.