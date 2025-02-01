Молдавия отгрузила в Приднестровье первую партию газа
ТАСС: Компания «Молдовагаз» поставила первую партию газа в Приднестровье
Газораспределительная компания «Молдовагаз» поставила в Приднестровье первую партию газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление организации.
«Молдовагаз» отгрузила в Приднестровье первые объёмы газа из партии в 3 млн кубометров согласно решению комиссии по чрезвычайным ситуациям в правительстве Молдавии», — указано в сообщении.
При этом премьер-министр Молдавии Дорин Речан ранее заявил, что объёмы газа, передаваемые Приднестровью, предоставляются в долг. Они будут использованы для предотвращения возможных аварийных ситуаций. Руководитель непризнанной республики Вадим Красносельский пояснил, что указанные поставки будут возвращены Молдавии либо в натуральной форме, либо полностью оплачены до 1 марта.
Кроме того, в скором времени ожидается ещё одна поставка газа. Еврокомиссия (ЕК) выделила грант в 20 миллионов евро, на который приобрели голубое топливо. По словам экспертов, это позволит временно решить проблему с веерными отключениями и возобновлением работы централизованного отопления.
Напомним, что транзит российского газа по территории Украины в ЕС прекратился 1 января. Это стало причиной отключения центрального отопления в Приднестровье, свыше 120 населённых пунктов остались без газа. На фоне кризиса Вадим Красносельский отправился в Кремль, чтобы договориться с российским руководством о поставках голубого топлива. После встречи было объявлено, что Москва предоставит Тирасполю газ в качестве гуманитарной помощи. Это подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отметив, что без согласия Молдавии поставку будет невозможно осуществить. В конце января сообщалось, что Приднестровье получит газ только при одном условии.
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