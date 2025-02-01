Молдавия отгрузила в Приднестровье первую партию газа

Газораспределительная компания «Молдовагаз» поставила в Приднестровье первую партию газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление организации.

«Молдовагаз» отгрузила в Приднестровье первые объёмы газа из партии в 3 млн кубометров согласно решению комиссии по чрезвычайным ситуациям в правительстве Молдавии», — указано в сообщении.

При этом премьер-министр Молдавии Дорин Речан ранее заявил, что объёмы газа, передаваемые Приднестровью, предоставляются в долг. Они будут использованы для предотвращения возможных аварийных ситуаций. Руководитель непризнанной республики Вадим Красносельский пояснил, что указанные поставки будут возвращены Молдавии либо в натуральной форме, либо полностью оплачены до 1 марта.