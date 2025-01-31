ЕС выделит миллионы евро на закупку энергоресурсов для Молдавии и Приднестровья
Премьер Молдавии Речан: ЕС выделит грант в размере 64 млн евро для поставки газа
Евросоюз (ЕС) выделит грант в размере 64 миллионов евро для поставки газа и электроэнергии в Молдавию и Приднестровье. Об этом заявил молдавский премьер-министр Дорин Речан, отметив, что соответствующее соглашение подпишут сегодня, 31 января.
«Мы достигли окончательного соглашения с ЕС по пакету помощи, о которой мы объявили ранее на этой неделе. Сегодня правительство подпишет с Европейской комиссией договор о предоставлении гранта, по которому мы получим 64 млн евро», — написал политик в соцсетях.
По словам Речана, 30 миллионов евро из этой помощи пойдут на закупки газа и электроэнергии для обоих берегов Днестра. Премьер Молдавии уточнил, что 20 миллионов евро будут направлены на закупку природного газа в качестве гуманитарной помощи для Приднестровья, а десять миллионов евро — на закупку электроэнергии для нужд правого берега Днестра. Кроме того, другие 34 миллиона евро выделяются в качестве поддержки бюджета Молдавии, отметил Речан.
Напомним, что с 16 декабря власти Молдавии ввели режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за угрозы гуманитарного кризиса, вызванного возможным прекращением поставок газа из России. В январе истёк срок действия договора о транзите российского газа через Украину. При этом Кишинёв не смог решить проблему с платежами «Молдовагаза» перед «Газпромом», что и привело к остановке поставок газа.
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