В Приднестровье умер пенсионер, отчаянно пытавшийся согреться утюгом

В больнице Приднестровья скончался пенсионер, который отчаянно пытался обогреть жильё утюгом на фоне энергетического кризиса. Об инциденте сообщает пресс-служба министерства внутренних дел ПМР.

«Пенсионер из Слободзеи, который грелся утюгом, скончался в больнице. Это первая смерть за время энергокризиса, которая произошла из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации электрооборудования», — говорится в сообщении.