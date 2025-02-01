В Приднестровье умер пенсионер, отчаянно пытавшийся согреться утюгом
МВД: В Приднестровье умер житель, согревавший дом утюгом из-за энергокризиса
В больнице Приднестровья скончался пенсионер, который отчаянно пытался обогреть жильё утюгом на фоне энергетического кризиса. Об инциденте сообщает пресс-служба министерства внутренних дел ПМР.
«Пенсионер из Слободзеи, который грелся утюгом, скончался в больнице. Это первая смерть за время энергокризиса, которая произошла из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации электрооборудования», — говорится в сообщении.
Напомним, транзит российского газа по территории Украины в Евросоюз остановился 1 января 2025 года. Это стало причиной отключения центрального отопления в Приднестровье, свыше 120 населённых пунктов остались без газа. На фоне кризиса Вадим Красносельский отправился в Кремль, чтобы договориться с российским руководством о поставках голубого топлива. После встречи было объявлено о том, что Москва предоставит Тирасполю газ в качестве гуманитарной помощи. Это подтвердил официальный спикер Кремля Дмитрий Песков, отметив, что без согласия Молдавии поставку будет невозможно осуществить. За один день кризиса по всей республике начали вспыхивать пожары.
Shutterstock / FOTODOM / nimito