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Регион
1 февраля, 10:57

В Приднестровье умер пенсионер, отчаянно пытавшийся согреться утюгом

МВД: В Приднестровье умер житель, согревавший дом утюгом из-за энергокризиса

В больнице Приднестровья скончался пенсионер, который отчаянно пытался обогреть жильё утюгом на фоне энергетического кризиса. Об инциденте сообщает пресс-служба министерства внутренних дел ПМР.

«Пенсионер из Слободзеи, который грелся утюгом, скончался в больнице. Это первая смерть за время энергокризиса, которая произошла из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации электрооборудования», — говорится в сообщении.

ЕС выделит миллионы евро на закупку энергоресурсов для Молдавии и Приднестровья
ЕС выделит миллионы евро на закупку энергоресурсов для Молдавии и Приднестровья

Напомним, транзит российского газа по территории Украины в Евросоюз остановился 1 января 2025 года. Это стало причиной отключения центрального отопления в Приднестровье, свыше 120 населённых пунктов остались без газа. На фоне кризиса Вадим Красносельский отправился в Кремль, чтобы договориться с российским руководством о поставках голубого топлива. После встречи было объявлено о том, что Москва предоставит Тирасполю газ в качестве гуманитарной помощи. Это подтвердил официальный спикер Кремля Дмитрий Песков, отметив, что без согласия Молдавии поставку будет невозможно осуществить. За один день кризиса по всей республике начали вспыхивать пожары.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / nimito

Николай Рюмин
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