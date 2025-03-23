Главный соперник Эрдогана после ареста позвал нацию на протесты
Арестованный мэр Стамбула Экрем Имамоглу призвал нацию выйти на протесты
Мэр Стамбула Экрем Имамоглу, которого арестовали за коррупцию и содействие террористической деятельности, призвал турков выйти на массовые митинги. Политик попросил граждан устроить акции протеста в воскресенье, 23 марта.
«Я призываю нашу нацию ответственно бороться за свои права. Это вопрос будущего нашей нации и наших детей. Обязательно проголосуйте сегодня за будущее Турции. Затем соберитесь на площадях в Сарачхане в Стамбуле [напротив мэрии] и в других провинциях и выскажите свою позицию», — написал он.
Напомним, что мэра Стамбула Экрема Имамоглу арестовали по обвинению в коррупции и связях с террористами. Это событие вызвало бурную реакцию у жителей Турции, во многом из-за того, что чиновника считали главным соперником Эрдогана. Президент страны обратился к нации и заявил о неэффективности попыток давления на правительство путём «уличного террора»
Wikipedia / Medyascope TV