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Регион
23 марта, 13:58

Главный соперник Эрдогана после ареста позвал нацию на протесты

Арестованный мэр Стамбула Экрем Имамоглу призвал нацию выйти на протесты

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу, которого арестовали за коррупцию и содействие террористической деятельности, призвал турков выйти на массовые митинги. Политик попросил граждан устроить акции протеста в воскресенье, 23 марта.

«Я призываю нашу нацию ответственно бороться за свои права. Это вопрос будущего нашей нации и наших детей. Обязательно проголосуйте сегодня за будущее Турции. Затем соберитесь на площадях в Сарачхане в Стамбуле [напротив мэрии] и в других провинциях и выскажите свою позицию», — написал он.

В Турции арестован ещё один мэр
В Турции арестован ещё один мэр

Напомним, что мэра Стамбула Экрема Имамоглу арестовали по обвинению в коррупции и связях с террористами. Это событие вызвало бурную реакцию у жителей Турции, во многом из-за того, что чиновника считали главным соперником Эрдогана. Президент страны обратился к нации и заявил о неэффективности попыток давления на правительство путём «уличного террора»

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Wikipedia / Medyascope TV

Наталья Афонина
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